В Петербурге запретят работу ресторанов и новогодние ёлки

Такое ограничение может начать действовать с 30 декабря.

В Петербурге после скандальных концертов в Ледовом дворце профильные комитеты задумались о запрете работы ресторанов и новогодних ёлок. Об этом сообщает "Фонтанка".

Власти задумались о введении дополнительных ограничений для борьбы с пандемией COVID-19. Так, в городе могут ввести полный запрет на культурные и массовые мероприятия с участием несовершеннолетних. Также профильные комитеты обсуждают запрет на обслуживание клиентов внутри общепита во время новогодних праздников.

Соответствующее ограничение может вступить в силу с 30 декабря. Официальных заявлений от властей по этому вопросу ещё не было.

Ранее мы сообщали о том, что главную новогоднюю ёлку с Дворцовой площади могут пустить на сувениры.

Фото:Ярмарка на Манежной / VK