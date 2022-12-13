В Петербурге запретили въезд карет на Дворцовую площадь

Запрет связан с недавним происшествием, когда мужчина прыгнул на лошадь, запряженную в карету.

На Дворцовую площадь уже месяц не пускают кареты с лошадьми. Об этом 1 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Запрет связан с недавним происшествием, когда мужчина прыгнул на лошадь, запряженную в карету. Тогда пострадали 43-летний петербуржец, а также его восьмилетний сын и девятилетняя дочь. Все трое были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Ранее петербуржцу запретили приближаться к лошадям, из-за которого пострадали три человека на Дворцовой. Максимову запретили ряд действий. Среди них управление гужевыми повозками, а также запрет подходить к лошадям ближе чем на 10 метров.

Фото: Piter.tv

