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В Петербурге запретили въезд карет на Дворцовую площадь
Сегодня, 19:02
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В Петербурге запретили въезд карет на Дворцовую площадь

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Запрет связан с недавним происшествием, когда мужчина прыгнул на лошадь, запряженную в карету.

На Дворцовую площадь уже месяц не пускают кареты с лошадьми. Об этом 1 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на источник в полиции. 

Запрет связан с недавним происшествием, когда мужчина прыгнул на лошадь, запряженную в карету. Тогда пострадали 43-летний петербуржец, а также его восьмилетний сын и девятилетняя дочь. Все трое были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Ранее петербуржцу запретили приближаться к лошадям, из-за которого пострадали три человека на Дворцовой. Максимову запретили ряд действий. Среди них управление гужевыми повозками, а также запрет подходить к лошадям ближе чем на 10 метров.

Фото: Piter.tv
 

Теги: карета, лошадь, наезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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