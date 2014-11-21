Настоящая карета подъехала к Пулково и собрала толпу зрителей

Необычная сцена разыгралась у главного терминала аэропорта Пулково — к зоне выезда пассажиров подъехала настоящая карета. Экипаж ожидал одну из пассажирок и покинул площадку точно в пределах разрешённого времени бесплатной стоянки.
Карета прибыла ровно по расписанию и задержалась у терминала всего на несколько минут, уточнили в пресс-службе аэропорта.
По информации компании-арендатора, стоимость прогулки на таком транспорте составляет около 15 тысяч рублей в час. Однако, как пояснили представители фирмы, выезд кареты к аэропорту требует отдельного согласования, поскольку экипаж обязан соблюдать все правила дорожного движения, включая маршрут и время прибытия.
Необычный визит привлёк внимание десятков пассажиров, которые снимали "сказочный транспорт" на видео". Очевидцы делились кадрами в соцсетях, называя происходящее "самой романтичной встречей в Пулково".
Фото: Piter.TV
