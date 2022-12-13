Петербуржцу запретили приближаться к лошадям, из-за которого пострадали три человека на Дворцовой

Максимову запретили ряд действий. Среди них управление гужевыми повозками, а также запрет подходить к лошадям ближе чем на 10 метров.

В пятницу, 13 января, Дзержинский суд Петербурга избрал меру пресечения уроженцу Ленобласти Роману Максимову. Предполагается, что Максимов — виновник инцидента с лошадью на Дворцовой площади. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Суд запретил Максимову ряд действий. Среди них запрет на использование интернета и телефона; посещение культурно-массовые мероприятия; управление гужевыми повозками; подходить к лошадям ближе чем на 10 метров; общаться с участниками производства по делу.

Ранее на Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету. Позже двух детей госпитализировали из-за сбежавшей лошади. При этом 38-летняя женщина-кучер скрылась с места инцидента. Вскоре ее задержали полицейские.

Фото: Piter.tv

