В Петербурге запретили прием пациентов в учреждения соцзащиты

Исключение сделали для некоторых категорий несовершеннолетних.

Главный санитарный врач Петербурга запретила принимать новых пациентов в учреждения социальной защиты населения стационарного типа. Соответствующие изменения в постановление №7 от 13.04.20 внесла Наталья Башкетова.

Также запрещен перевод в другие учреждения. Исключение сделали для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Представителей этих категорий можно будет разместить в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и центрах социальной помощи семье и детям. При этом несовершеннолетним нужно будет обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение в течение 14-ти дней.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что шесть молодых семей в Петербурге получили ключи от квартир.

Фото: Piter.TV