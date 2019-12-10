Шесть молодых семей в Петербурге получили ключи от квартир

Ключи семьям вручил председатель Жилищного комитета города.

Шесть молодых семей получили ключи от квартир на набережной Обводного канала. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Всего в доме недалеко от станции метро "Балтийская" жилье обретут 109 петербургских семей в рамках целевой программы города "Молодежи – доступное жилье".

Дом не новый, однако там провели капитальный ремонт и перепланировку. Здание сдается с чистовой отделкой, сантехникой и электрическими плитами. Здание было построено в 1875-м году, в 2009-м признано аварийным, а с 2011-го включено в программу.

Всего за период реализации программы новый дом обрели почти 30 тыс. молодых семей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургским ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья.

Фото: gorcenter.spb.ru