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Шесть молодых семей в Петербурге получили ключи от квартир
Сегодня, 13:08
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Шесть молодых семей в Петербурге получили ключи от квартир

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Ключи семьям вручил председатель Жилищного комитета города.

Шесть молодых семей получили ключи от квартир на набережной Обводного канала. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета. 

Всего в доме недалеко от станции метро "Балтийская" жилье обретут 109 петербургских семей в рамках целевой программы города "Молодежи – доступное жилье". 

Дом не новый, однако там провели капитальный ремонт и перепланировку. Здание сдается с чистовой отделкой, сантехникой и электрическими плитами. Здание было построено в 1875-м году, в 2009-м признано аварийным, а с 2011-го включено в программу. 

Всего за период реализации программы новый дом обрели почти 30 тыс. молодых семей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургским ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья.

Фото: gorcenter.spb.ru

Теги: жилищный комитет, молодая семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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