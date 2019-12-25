Петербургским ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья

В общей сложности к 1 мая текущего года на учет для улучшения жилищных условий встали 33 ветерана.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в Петербурге ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что к 1 мая на учете по улучшению жилья стояли 33 ветерана. Отмечается, что для 27 жителей квартиры приобретены в государственный жилищный фонд города. Известно, что семь блокадников уже получили жилье, а шесть получили сертификаты накануне праздника.

Напомним, что по указу президента РФ очередник-ветеран может выбрать либо отдельную квартиру, либо соцвыплату для покупки или строительства жилья.

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Фото:gov.spb.ru