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Петербургским ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья
Сегодня, 16:35
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IRINA_CHALKINA

Петербургским ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья

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В общей сложности к 1 мая текущего года на учет для улучшения жилищных условий встали 33 ветерана.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в Петербурге ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что к 1 мая на учете по улучшению жилья стояли 33 ветерана. Отмечается, что для 27 жителей квартиры приобретены в государственный жилищный фонд города. Известно, что семь блокадников уже получили жилье, а шесть получили сертификаты накануне праздника.

Напомним, что по указу президента РФ очередник-ветеран может выбрать либо отдельную квартиру, либо соцвыплату для покупки или строительства жилья.

Ранее мы сообщали о том, что к 75-летию Победы в метро Петербурга появятся новые карты "Подорожник".

Фото:gov.spb.ru

Теги: 9 мая, ветераны, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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