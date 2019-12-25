К 75-летию Победы в метро Петербурга появятся новые карты "Подорожник"

Они поступят в продажу 9 мая.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в петербургском метро появятся новые электронные карты "Подорожник". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Новые проездные можно будет купить в кассах метрополитена, а также в офисе продаж на улице Рубинштейна с 9 мая. Тираж празднично оформленных "Подорожников" составит 50 тысяч карт.

Функционал новых проездных останется тем же. На них можно будет оформить различные тарифы, в том числе и для проезда на пригородных электричках, а также использовать в качестве Единого электронного билета. Стоит новый проездной будет 60 рублей.

Ранее в Смольном рассказали, как будет работать общественный транспорт 9 мая.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"