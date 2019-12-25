В Смольном рассказали, как будет работать общественный транспорт 9 мая

Петербургский метрополитен будет открыт для пассажиров ровно до 22:00.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, как будет работать общественный транспорт 9 мая в Петербурге. Об этом сообщают на официальном сайте администрации города.

По данным ведомства, 9 мая общественный транспорт Петербурга будет работать до 23:00. Исключение — метро Северной столицы. Подземка будет функционировать до 22:00. Кроме того, совсем работать не будет автобусный маршрут №3.

Также в метрополитене будут введены ограничение на вход и выход на станциях метро "Адмиралтейская" и "Горьковская".

Ранее мы сообщали о том, что Горэлектротранс намерен взять в лизинг троллейбусы на 1 млрд рублей.

Фото:Piter.TV