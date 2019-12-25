Горэлектротранс намерен взять в лизинг троллейбусы на 1 млрд рублей

Санкт-Петербургское ГУП "Горэлектротранс" намерено взять в лизинг 40 троллейбусов большой вместимости. Предприятие уже разместило закупку, в рамках которой намерено найти поставщика техники.
Срок лизинга составит 48 месяцев. Предполагается, что троллейбусы будут поставлены в период с 1 августа по 31 октября. Согласно документации к закупке в них будет не менее 30 мест для сидения. Пассажировместимость машин - не менее 90 человек.
Получателями техники станут троллейбусные парки №1, 2, 3, 6 а также "Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк" на Гражданском проспекте.
Заявки от поставщиков "Горэлектротранс" принимает до 26 мая.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге обновят все трамвайные парки.
Фото: vk.com/spbgupget
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