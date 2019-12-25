Для полного обновления трамвайного парка города требуется 56 миллиардов рублей.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что в Петербурге обновят все трамвайные парки. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту Петербурга Александр Головин.

По словам Головина, для полного обновления городу потребуется 56 миллиардов рублей.

"Мы могли бы закупить 500 современных бесшумных трамваев. Как показывает практика, современными трамваями люди готовы пользоваться", —сказано в сообщении.

По некоторым данным, город намерен закупить 110 новых низкопольных автобусов и 50 современных троллейбусов.

Ранее мы сообщали о том, что школьники-зацеперы облепили троллейбус на Невском проспекте.

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