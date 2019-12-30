Школьники-зацеперы облепили троллейбус на Невском проспекте

Один из них почти забрался на крышу.

В первом часу дня 23 марта петербуржцы заметили на Невском проспекте зацеперов. Четверо мальчишек повисли на троллейбусе, зацепившись за лестницу ну задней части транспорта, один из них почти забрался на крышу, держась за опоры лестницы.

Очевидцы с раздражением отметили, что водитель троллейбуса не смог бы увидеть в зеркало заднего вида школьников, подвергающих себя опасности. Чем закончилось рискованное путешествие, неизвестно.

Чтобы не подхватить корону в транспорте, школоте приходится ездить вне транспорта. – пошутили петербуржцы.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге будут судить таксиста, укравшего багаж у пассажиров.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"