В Петербурге будут судить таксиста, укравшего багаж у пассажиров

Материальный ущерб составил более 140 тысяч рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении таксиста, укравшего багаж у своих пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в январе текущего года мужчина, подрабатывая таксистом на "ВАЗ 2115", специально попросил пассажиров положить вещи в багажник. Высадив их на месте назначения, водитель проигнорировал требования вернуть вещи и скрылся с ними в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил более 140 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV