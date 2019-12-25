На проспекте Пятилеток вор пробрался в квартиру и похитил дорогие часы

Сумма ущерба составила 187 000 тысяч рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 марта в полицию поступил звонок.

Сообщалось, что в одной из квартир дома №8 по пр. Пятилеток совершена кража.

Мужчина пробрался внутрь через незакрытое окно и похитил 50 000 тысяч рублей, золотые серьги с бриллиантами, золотую цепочку, а также мужские и женские наручные часы "MICHAEL KORS".

Сумма ущерба составила 187 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге "сотрудница" газовой службы украла у пенсионерки 870 тысяч рублей.

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