В Петербурге не будет новогоднего салюта

Также на Дворцовую площадь не приедет главный Дед Мороз страны.

В этом году петербуржцы не увидят традиционный новогодний салют. Об этом "Невским Новостям" сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Такое решение было связано в связи с ограничениями, введенными Роспотребнадзором в период пандемии коронавируса.

Также массовые мероприятия не смогут посещать люди старше 65 лет. В этом году впервые на Дворцовую площадь не приедет главный Дед Мороз страны.

Новогоднюю елку на Дворцовой после праздников могут пустить на сувениры.

Фото: Piter.tv