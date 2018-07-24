В Петербурге запретят парковку на новой разметке перед пешеходным переходом

Это позволит снизить количество ДТП с пешеходами.

В ЗакСе Петербурга предложили в качестве эксперимента наносить специальную разметку за пять метров до пешеходного перехода, на которой парковка запрещена. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на спикера городского парламента Вячеслава Макарова.

В Петербурге в 2018 году на дорогах погибли 111 пешеходов, еще более двух тысяч человек пострадали. Вячеслав Макаров уверен, что новая разметка поможет снизить количество ДТП на пешеходных переходах.

На сегодняшний день водители на глаз определяют пятиметровую зону перед пешеходным переход и паркуются там, нарушая правила. А также, не имея злого умысла, становятся помехой для других участников движения.

С начале мая в России появились уменьшенные дорожные знаки.

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