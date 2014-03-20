В Петербурге запланировали новые станции метро и шесть трамвайных линий

Город вложит свыше 848 млрд руб в транспорт и соцобъекты за три года.

В ближайшие три года Петербург направит более 848 млрд руб на развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Об этом сообщил проект Адресно-инвестиционной программы, представленный на заседании бюджетно-финансовой комиссии Законодательного собрания, пишет "Фонтанка".

На строительство дорог и транспортные проекты предусмотрено 440 млрд руб. Среди ключевых направлений — Большой Смоленский мост, высокоскоростная магистраль Москва – Петербург, Широтная магистраль скоростного движения, новые развязки, линии трамваев и метро, а также курорт "Санкт-Петербург Марина".

В 2026 году начнется проектирование шести новых трамвайных маршрутов, параллельно продолжатся работы по возведению магистрали М32, Кубанского путепровода и станций метро.

В следующем году на строительство метро выделят 51 млрд руб, в 2027 году — 80 млрд руб, в 2028 году — 86,3 млрд руб. На 2029–2030 годы также предусмотрены средства с индексацией.

Отдельные расходы пойдут на детские сады, школы, лагеря отдыха и центры серебряного возраста.

Фото: Piter.TV