В Петербурге запас вакцины от коронавируса составляет 603 415 доз

В Петербурге функционируют 172 пункта вакцинации, в частности более 40 мобильных пунктов.

В субботу, 18 сентября, стало известно, что на сегодняшний день запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 603 415 доз. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Добавим, что в городе действует масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте. В Петербурге функционируют 172 пункта вакцинации, в частности более 40 мобильных пунктов.

Ранее в Петербурге для пациентов с коронавирусом развернуто 5 313 коек. Однако 4 183 из них заняты. Таким образом, в ковидных стационарах города свободно 23,5% мест. На сегодняшний день в городе работают 14 больниц, которые принимают больных COVOD-19.

Фото: Piter.tv