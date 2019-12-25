В Петербурге замначальника отдела полиции приговорили к условному сроку за взятки

Полицейский потребовал деньги за попустительское отношение к проведению строительных работ.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего заместителя начальника 71-го отдела полиции Петроградского района. Сулана Исакова признали виновным в двух эпизодах получения взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Полицейский пообещал, что не будет проводить проверки на двух строительных площадках взамен на вознаграждение. Суд установил, что 22 апреля 2020-го года он потребовал от производителя работ ежемесячно передавать ему 10 тыс. рублей за каждый объект. Посредником стал его брат, который не подозревал о том, что стал соучастником преступления. В августе представители организации обратились в полицию и сообщили о действиях Исакова.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, подсудимый заплатит штраф в 950 тыс. рублей и не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

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Фото: Piter.TV