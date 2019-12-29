В Петербурге снова заминировали суды, мосты и продуктовые магазины

Анонимы по-прежнему требуют якобы похищенные 120 биткоинов.

Среда, 4 марта, в Петербурге не смогла обойтись без почти традиционной эвакуации городских учреждений. В четвертом часу дня благодаря усилиям неизвестных минеров на выход отправились Петродворцовый и Красногвардейский районные суды, также под угрозу попали мосты и продуктовые магазины "Магнит". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Анонимные шантажисты напомнили о своем требовании в 120 биткоинов и предупредили, что намерены минировать самолеты в полете. Теперь "скинуться" на дань лжеминерам предлагается нескольким компаниям и аэропорту вместо предпринимателя Константина Малофеева. Шантажисты заявили, что именно бизнесмен виноват в трех месяцах непрерывных эвакуаций учреждений и заведений.

Ранее мы рассказывали, как в Московском районе задержали 34-летнего лжеминёра Пулково.

Фото: pixabay