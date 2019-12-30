Абонент находился у дома № 89 на Пулковском шоссе.

В среду, 22 января, стало известно о том, что в Московском районе задержали 34-летнего лжеминёра Пулково. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Анонимный "минёр" позвонил в полицию и заявил, что он заминировал самолёт в Пулково. В итоге правоохранителям пришлось обследовать аэропорт. Отмечается, что людей не эвакуировали. В итоге опасных предметов не обнаружили.

Полицейские быстро вычислили телефонного хулигана. Им оказался 34-летний безработный петербуржец. Он находился у дома № 89 на Пулковском шоссе.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестные с баллончиком ограбили магазин на Бассейной улице.

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