В среду, 22 января, стало известно о том, что в Московском районе задержали 34-летнего лжеминёра Пулково. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Анонимный "минёр" позвонил в полицию и заявил, что он заминировал самолёт в Пулково. В итоге правоохранителям пришлось обследовать аэропорт. Отмечается, что людей не эвакуировали. В итоге опасных предметов не обнаружили.
Полицейские быстро вычислили телефонного хулигана. Им оказался 34-летний безработный петербуржец. Он находился у дома № 89 на Пулковском шоссе.
По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело.
Ранее мы сообщали о том, что неизвестные с баллончиком ограбили магазин на Бассейной улице.
Фото:pixabay
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