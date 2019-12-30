Неизвестные с баллончиком ограбили магазин на Бассейной улице

Ущерб составил 1 296 рублей.

В понедельник, 20 января, в полицию Московского района Петербурга обратился заместитель управляющего одного из сетевых магазинов и заявил об ограблении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам заявителя, два неизвестных ворвались в магазин на улице Бассейной, 41, и, распылив из перцового баллончика в лицо сотрудников, похитили продукты питания. После содеянного они скрылись с места преступления. Сумма ущерба составила 1 296 рублей.

Днем позже, 21 января, возле дома №2 на улиц Восточной в Пушкине задержали одного подозреваемого. Им оказался школьник 2003 года рождения. Его отпустили под подписку о невыезде.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сотрудники полиции ищут соучастника указанного преступления.

Ранее мы писали, что неизвестный украл 5 млн рублей и драгоценности из квартиры на Комендантском проспекте.

Фото: Piter.TV