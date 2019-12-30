Неизвестный украл 5 млн рублей и драгоценности из квартиры на Комендантском проспекте

Перед кражей мужчина поменял замки входной двери в квартире потерпевшей.

В полицию Приморского района Петербурга обратилась нигде не работающая 35-летняя женщина и заявила, что в период с 1 по 14 января ее квартиру на Комендантском проспекте обокрал неизвестный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В совершении преступления потерпевшая подозревает мужчину, который незадолго до кражи сменил замок на входной двери ее квартиры. После незнакомец проник в помещение и украл 5 млн рублей, золотое кольцо с бриллиантом, золотое кольцо "BHIGARY" и документы на земельный участок. Общая сумма ущерба составила 5 580 000 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Домушника разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что петербуржец лишился смартфона, спасая от угона каршеринг.

Фото: Piter.TV