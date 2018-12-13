В Петербурге заминировали представительство МИД из-за задержанных украинских моряков

Анонимы угрожали взорвать бомбу на смертнике.

Днем 29 мая неизвестные заминировали представительство МИД на набережной Кутузова и в Саперном переулке. Анонимы требовали отпустить украинских моряков. В противном случае они грозились взорвать бомбу на смертнике. Об этом сообщает "Фонтанка".

Письмо было отправлено на почту МИД России в Петербурге. Текст гласил, что в зданиях заложены бомбы. Неизвестные требовали исполнения решения Гамбургского морского трибунала. На освобождение украинских моряков они дали полчаса. После они пригрозили позвонить на телефон и активировать таким образом бомбу на своем человеке.

Эвакуировать пришлось несколько человек. Полиция проверила здания и местность вокруг, однако ничего опасного не обнаружила. После этого дипломаты вернулись к работе.

Напомним, корабли Военно-морских сил Украины были задержаны 25 ноября 2018 года, когда пытались попасть из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Вооруженным силам РФ и кораблям Береговой охраны пришлось применить оружие, чтобы перехватить два артиллерийских катера и буксир за незаконное нахождение в территориальных водах России.

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Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"