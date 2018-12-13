Уволенный в запас мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти

Мужчина начинил бомбу гайками и замаскировал ее под серый ручной фонарь.

Утром 29 мая в Петербурге задержали учителя ОБЖ, которого подозревают в подрыве самодельной бомбы возле КПП зенитного ракетного полка. Об этом сообщает "Фонтанка".

Полицейским удалось задержать предполагаемого преступника спустя два месяца после инцидента. По версии следствия, мужчина начинил самодельное взрывное устройство гайками и замаскировал его под серый ручной фонарь. Бомбу он закрепил на эстакаде у контрольно-пропускного пункта в деревне Ваганово. Она сдетонировала как раз в тот момент, когда мимо проходил наряд. Военнослужащие не пострадали.

Предположительно, мужчина мстил бывшим сослуживцам за скандальное увольнение в запас в 2018 году. Во время обыска у подозреваемого нашли еще одну заготовку бомбы. На этот раз она была замаскирована под аптечку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление взрывчатки". Расследует происшествие управление УМВД Всеволожского района.

Ранее мы писали, что рядом с туристическим автобусом около пирамид в Гизе взорвалась бомба.

Фото: Piter.TV