Видео из Египта: Рядом с туристическим автобусом около пирамид в Гизе взорвалась бомба

В сети опубликовано видео с места ЧП, где пострадали около 17 иностранных туристов.

Сегодня, 19 мая, в Каире, недалеко от пирамид подорвался туристический автобус.

Сообщается, что в туристическом автобусе в основном находились иностранные туристы. Самодельное взрывное устройство было подложено недалеко от пирамид в Гизе. Взрывное устройство сработало тогда, когда в этом месте проезжал туристический автобус с туристами из других стран, в основном из ЮАР. Взрывная волна нанесла урон туристическому автобусу.

В результате взрыва пострадали 17 человек, из них 10 египтян и 7 граждан ЮАР. В основном люди получили порезы от разбитых стекол автобуса.

Видео: Mash

Фото: Sky News Arabia.