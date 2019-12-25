Два офисных центра "минировали" в Петербурге

В пятницу, 29 мая, в Петербурге "минировали" два офисных центра. Об этом рассказали в пресс-службе АН "Оперативное прикрытие".
Сообщение о минировании центров: в доме 31-а по улице Руставели и в доме 8 по Дрезденской улице, поступило в службу "112" в 09:37. В помещениях и на прилегающей к ним территории взрывоопасных веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Во время проверки из комплекса на улице Руставели эвакуировали 15 человек.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что целью "лжеминеров" в Петербурге стали 32 медучреждения.
Фото: Pixabay
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