В ночь на 11 января в Петербурге заметили световые столбы

В последний раз световые столбы были замечены в городе и области в конце декабря прошлого года.

В ночь на 11 января петербуржцы заметили в городе световые столбы. В частности, атмосферное явление замечено на ЗСД и Парнасе. Своими впечатлениями горожане поделились в социальных сетях.

Световые (они же солнечные) столбы – визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода.

В последний раз световые столбы были замечены в городе и области в конце декабря прошлого года. Узкие полоски света, направленные вверх от земной поверхности, очевидцы заметили в Лесколово и вблизи Парнаса.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото / Катя Стрельникова

Главное фото: Telegram / Aurora Hunters