В Петербурге заметили густой туман

Ранним утром, 11 июля, в спальных районах Петербурга заметили густой туман. Об этом Piter.tv рассказал один из жителей города, который также поделился видео.
Напомним, что туман образуется из-за продуктов конденсации водяного пара: едва заметные капли воды фиксируются в воздухе, образуя нечто очень похожее на облако. Относительная влажность воздуха в туманах обычно превышает 85-90 %. Это может быть еще одним подтверждением того, что выходные в Петербурге будут дождливыми.
В такие дни водителям рекомендуется быть внимательнее на дорогах, а пешеходам обозначить себя светоотражающими элементами.
Ранее мы писали, что стало известно, почему петербургские закаты "покраснели".
Видео: Piter.tv
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