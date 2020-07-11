В Петербурге заметили густой туман

Это может быть еще одним подтверждением того, что выходные в Петербурге будут дождливыми.

Ранним утром, 11 июля, в спальных районах Петербурга заметили густой туман. Об этом Piter.tv рассказал один из жителей города, который также поделился видео.

Напомним, что туман образуется из-за продуктов конденсации водяного пара: едва заметные капли воды фиксируются в воздухе, образуя нечто очень похожее на облако. Относительная влажность воздуха в туманах обычно превышает 85-90 %. Это может быть еще одним подтверждением того, что выходные в Петербурге будут дождливыми.

В такие дни водителям рекомендуется быть внимательнее на дорогах, а пешеходам обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее мы писали, что стало известно, почему петербургские закаты "покраснели".

Видео: Piter.tv