В Петербурге заметили гигантскую грави-каракатицу

Своей новой работой с подписчиками поделился дизайнер Вадим Соловьев.

В четверг, 28 мая, художник Вадим Соловьев поделился своей новой работой, где он изобразил гигантскую каракатицу. Картинка опубликована на Instagram-страничке петербуржца.

Художник отметил, что он сейчас проводит все время на даче. Соловьев вспомнил, "как в далёком детстве он любил гулять летом у озера, любуясь огромными грави-каракатицами, медленно рассекающими прозрачное июньское небо".

Пока этот мир рушится

И чёрт-те куда катится,

По небу над лесом кружится

Гигантская каракатица подписал работу художник

Соловьев отметил, что совсем скоро наступит лето. Он отметил, что скорее всего оно не будет таким, каким мы его задумывали.

Ранее мы сообщали о том, что на трамвайное кольцо в Петербурге "забрел" гигантский жук-усач.

Фото:solovyewadim/instagram