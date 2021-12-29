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В Красногвардейском районе петербуржцы заметили краснокнижного зайца-русака
Сегодня, 15:40
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В Красногвардейском районе петербуржцы заметили краснокнижного зайца-русака

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По словам очевидцев, заяц вовсе не боялся людей. 

В пятницу, 7 января, в Красногвардейском районе петербуржцы заметили краснокнижного зайца-русака. Об этом горожане рассказали в группе "Грибы и Грибники СПБ" ВКонтакте. 

Выглядел он как обыкновенный булыжник на белоснежном, только выпавшем, снеге! Только вот обыкновенный булыжник с шапкой белоснежного снега должен быть. 

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По словам очевидцев, заяц вовсе не боялся людей. 

Мы решили подойти с другого берега, с того, где он сидел, чтобы сфотографировать ещё поближе. После этого фото я решил у него узнать, а имеется ли у него КуарКод!?? И он дал дёру!

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Ранее мы писали, что в Приозерском районе заметили семейство яков.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин

Теги: заяц-русак, красная книга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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