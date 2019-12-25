Замдиректора районного центра соцобслуживания подозревают в хищении 16 миллионов рублей

На данный момент уже задержаны два соучастника мошенничества.

Петербургский следком расследует уголовное дело о мошенничестве, в котором подозревается депутат муниципального округа и по совместительству директор "Комплексного центра социального обслуживания населения Красносельского района" (КЦСОН), сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, в октябре прошлого года подозреваемая вместе с несколькими неустановленными лицами из числа заведующих отделениями соцобслуживания на дому похитила более 16 миллионов рублей. Эти средства были начислены фиктивным соцработникам, которые якобы оказывали помощь на дому, в качестве зарплаты.

На данный момент задержаны одна из заведующих, принимавшей деньги от других завотделениями, и сын замдиректора КЦСОН, который искал фиктивных сотрудников. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Судьбу самой замдиректора КЦСОН рассмотрят после ее выздоровления.

Ранее адвоката и таможенника осудили за аферу со взяткой в миллион рублей.

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