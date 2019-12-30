Адвоката и таможенника осудили за аферу со взяткой в миллион рублей

Подсудимым дали условные сроки.

Суд избрал меру пресечения для бывшего сотрудника Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России и адвокату за хищение чужого имущества. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Было установлено, что бывший сотрудник таможни Олег Никитин сообщил бизнесмену, что может влиять на деятельность его фирмы во время проведения проверок. Он указывал на свои связи с полицией. С помощью посредника в лице адвоката Владимира Салтыкова бизнесмен передал мошеннику миллион рублей.

Фигурантов дела приговорили к условным срокам, Никитина — к 3 годам, Салтыкова — к 6 годам. Мужчины должны выплатить штраф в размере 2 млн 50 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что шесть подозреваемых лжеброкеров заключили под стражу.

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