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Адвоката и таможенника осудили за аферу со взяткой в миллион рублей
Сегодня, 19:28
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nadezhda_sib

Адвоката и таможенника осудили за аферу со взяткой в миллион рублей

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Подсудимым дали условные сроки.

Суд избрал меру пресечения для бывшего сотрудника Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России и адвокату за хищение чужого имущества. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. 

Было установлено, что бывший сотрудник таможни Олег Никитин сообщил бизнесмену, что может влиять на деятельность его фирмы во время проведения проверок. Он указывал на свои связи с полицией. С помощью посредника в лице адвоката Владимира Салтыкова бизнесмен передал мошеннику миллион рублей. 

Фигурантов дела приговорили к условным срокам, Никитина — к 3 годам, Салтыкова — к 6 годам. Мужчины должны выплатить штраф в размере 2 млн 50 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что шесть подозреваемых лжеброкеров заключили под стражу

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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