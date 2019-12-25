В Петербурге заложили фрегаты "Адмирал Спиридонов" и "Адмирал Юмашев"

Корабли проекта 22350 входят в серию российских многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.

Фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" проекта 22350 заложили на Северной верфи в Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости.

Это будут седьмой и восьмой корабли проекта 22350, которые строят для ВМФ РФ.

Корабли проекта 22350 входят в серию российских многоцелевых фрегатов дальней морской зоны. Фрегаты предназначены для уничтожения надводных кораблей, судов и наземных объектов противника, для патрулирования, охраны морской зоны, для несения дозорной службы.

Длина фрегата составляет 135 метров, ширина - 16 метров. Дальность плавания - 4 тысячи морских миль (около 7,5 тысячи километров), автономность плавания - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

В Петербурге также построят четыре рыболовецких судна за 11,6 млрд рублей.

Фото: ПАО СЗ "Северная верфь" (архив)