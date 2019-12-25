В Петербурге построят четыре рыболовецких судна за 11,6 млрд рублей

Их построят до 2025 года.

"Северная верфь" и группа "НОРЕБО" заключили контракты на строительство четырёх ярусоловов до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба судостроительного завода.

Рыболовные суда предназначены для работы в промысловых районах Дальневосточного бассейна. Они предназначены для промысла тихоокеанской трески, палтуса и макруруса. Пойманный улов можно начать перерабатывать прямо на борту.

Ярусоловы 63 метров в длину и 14 метров в ширину будут развивать скорость до 13 узлов. На судне в сутки можно перерабатывать до 50 тонн в сутки. На каждом судне смогут работать 39 человек.

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Фото: пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"