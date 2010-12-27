В Петербурге потратят 9 млрд рублей на покупку социального жилья

Новые квартиры получат льготные категории граждан, ветераны ВОВ и жители аварийного жилья.

В 2018 году Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга проведет аукцион на покупку квартир для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В общей сложности на это планируется выделить 9 миллиардов рублей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, аукцион хотят провести в мае и уже в июне заключить необходимые контракты. Также известно, что изначально на покупку квартир планировалось потратить 6,5 млрд.

Стоит отметить, что жилплощади будут покупаться в многоквартирных домах, которые уже ввели в эксплуатацию, а в тех, где срок ввода варьируется от 2018 до 2019 годах.

Петербуржцы смогут получить новую квартиру уже во второй половине года. Жилье предоставят в собственность многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам. Также в квартиры заселят жителей аварийного и коммунального жилья.

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