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"Ленэнерго" работает в усиленном режиме из-за сильного снегопада
Сегодня, 16:09
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alexandra08
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"Ленэнерго" работает в усиленном режиме из-за сильного снегопада

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С 14:00 на дежурство заступила бригада из 614 человек.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 марта, в Северной столице будет сильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба "Ленэнерго".  Вдобавок в городе ожидается резкое усиление ветра  - до 17 метров в секунду.

В связи с предполагаемым событием, "Ленэнерго" работает в режиме повышенной готовности. С 14:00 на дежурство заступила бригада из 614 человек. В распоряжении организации находятся 185 единиц специальной техники. Ранее сообщалось, что МЧС Петербурга предупреждает о штормовом ветре.

"Ленэнерго" сообщает, что о прекращении подачи электричества нужно сообщать по телефону горячей линии: 8-800-700-14-71.

Теги: ленэнерго , сильный ветер , сильный снегопад в спб , снегопад
Категории: Новости СПб

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