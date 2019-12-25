В Петербурге закупят новые автобусы в 2020 году

На данный момент провели аукционы на закупку новых транспортных средств.

Глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин заявил о том, что в городе появятся более 300 новых автобусов.

Как стало известно, ГУП "Пассажиравтотранс" провел аукционы на закупку двух сотен транспортных средств. Половина из них будут с наибольшей вместимостью. В будущем планируется провести еще один тендер на приобретение 110 автобусов. Значительная часть этих автобусов будет работать на газомоторном топливе.

Ранее стало известно, что купленные к Евро-2020 автобусы выпустят на улицы города, несмотря на перенос турнира.

Фото: Piter.TV