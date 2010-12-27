В Петербурге закроют часть рек и каналов для прогулочных катеров

Некоторые маршруты закроют из-за подготовки ко Дню ВМФ.

В понедельник, 8 июля, стало известно, что в Петербурге закроют для прогулочных катеров часть рек и каналов. Об этом сообщают в Ассоциации владельцев пассажирских судов города.

Так, с 15 по 30 июля нельзя будет прокатиться на водном транспорте по акватории Большой Невы от Благовещенского до Большеохтинского моста, а также по акватории Пассажирского порта. Известно, что в расписании есть исключения. Например, движение будет перекрыто только с 3 часов дня до трех часов ночи. Кроме того, 17, 18, 20, 24, 27 и 31 июля реки и каналы будут доступны в штатном режиме.

Причина блокировки движения - подготовка ко Дню ВМФ.

Отметим, что судовладельцы пока не подсчитали свои убытки, но они уже намерены направить жалобу в прокуратуру. Участники рынка намерены проверить отвечает ли закону приказ Минтранса.

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