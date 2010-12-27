Следственный комитет опроверг версию о падении любовников из окна на проспекте Солидарности

Настоящей причиной смерти женщины стал выкинутый из окна телевизор.

Следственный комитет рассказал о подробностях гибели 30-летней женщины на проспекте Солидарности. Как оказалось, причиной смерти послужило не падение с девятого этажа, а выкинутый из окна телевизор. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

В пятницу, 5 июля в квартире на девятом этаже выпивали. В ходе веселья в окно улетел старый телевизор с кинескопическим экраном и упал на голову прохожей. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пара любовников выпала из окна 9-го этажа на Солидарности во время секса. Следственный комитет опроверг эту информацию – погибшая женщина никак не была связана с группой отдыхающих.

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