В Петербурге закроют Норвежский университетский центр из-за бюрократии

В конце 2017 года из Петербурга попросили уехать несколько шведских и норвежских студентов.

В Петербурге закрывается Норвежский университетский центр. На сайте официального издания Университета Осло сообщается, что причиной стала российская бюрократия.

Ситуация вокруг Норвежского университетского центра в Санкт-Петербурге в последние месяцы была очень неопределенной, и совокупность факторов привела к предложению прекратить деятельность. Отношения с российскими правилами и бюрократией становятся все более сложными, и это затрудняет дальнейшую работу. Говорится в сообщении издания Uniforum

На данный момент неизвестна дата закрытия центра, однако не смотря на это, российско-норвежское сотрудничество планируется продолжить.

Причиной закрытия центра стала ситуация, когда в конце прошлого года из Петербурга попросили уехать нескольких шведских и норвежских студентов. Это произошло в связи с неправильно оформленными документами.