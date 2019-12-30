Из Петербурга уходит ресторан Джейми Оливера

Ресторан Jamie"s Italian на Конюшенной площади, где подают блюда по рецептам британского повара Джейми Оливера, закрывается. По информации Piter.TV, заведение будет работать лишь до 20 января.
Ресторан открыли в центре города летом 2013 года под крылом холдинга Ginza Project, сама сеть заведений была основана поваром Джейми Оливером. В 2019 году все филиалы ресторана, кроме московского и петербургского, перешли под внешнее управление из-за финансовых трудностей. Столичные продолжали работать по франшизе.
Есть информация, что на месте ресторана Джейми Оливера откроют новое заведение уже весной.
Ранее мы рассказывали, что в центре Петербурга опустели торговые площади.
Фото: pixabay
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