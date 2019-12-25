В Петербурге также открывается все меньше заведений.

Судя по данным за первые шесть месяцев 2020 года, в Петербурге закрылись 416 заведений стрит-ритейла: это в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Такие данные предоставила консалтинговая компания Knight Frank.

В основном пострадала сфера общепита – закрылись 43% ресторанов, 13% баров и пабов, а также 11% кофеен. Что касается новых заведений, их открылось на 20% меньше, если сравнивать с периодом прошлого года, а именно 402 заведения. Ресторанов так же открывается больше – 55%. Бары и заведения уличной еды открывают реже. Ресторанный бизнес достаточно сильно пострадал из-за коронавирусных ограничений и пандемии в целом: с конца марта рестораны и кафе работали только на вынос и доставку.

Ранее мы писали, что в Петроградском районе откроют крупное гастропространство.

Фото: Piter.TV