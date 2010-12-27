Станция метро "Пионерская" закрыта уже более получаса

Станция недоступна на вход и выход с 8:22.

Сегодня утром из-за бесхозного предмета в петербургском метро закрыли "Пионерскую". Станция недоступна для пассажиров на вход и выход с 8:22. Работы на ней ведутся до сих пор. Об этом сообщает пресс-служба подземке в Telegram.

Отмечается, что бесхозный предмет обнаружили в вестибюле станции. В настоящее время горожанам предлагают воспользоваться наземным транспортом. До станции метро "Черная речка" ходят автобусы №79 и 122. До "Комендантского проспекта" можно добраться на автобусах №127, 135, 170, 171, 172; трамваях №47, 55 и троллейбусе №25. Заранее выбирайте свой маршрут.

Ранее мы писали, что в Петербурге на капитальный ремонт закрылась станция метро "Академическая".

Фото: Piter.TV