В Петербурге закрыли сады и парки из-за сильного ветра

В городском комитете по благоустройству посоветовали петербуржцам воздержаться от зимних прогулок.

В связи с надвигающимся на Петербург штормовым ветром, все парки и сады города, имеющие ограждения, закрыли в пятницу, 10 февраля. В остальные зоны для прогулок сегодня ходит нежелательно. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по благоустройству.

Напомним, что в конце недели в Северную столицу пришёл штормовой ветер: его порыв могут достигнуть 15-20 м/с, и до 24 м/с в прибрежных районах.

В связи с синоптической ситуации, возможно падение деревьев. За последствиями возможных происшествий проследят бригады садово-парковых предприятий и дорожники, которые уже обрабатывают улицы противогололедными материалами.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге из-за сильного ветра закрыли дамбу.

Фото: Piter.TV