В Петербурге закрыли на карантин два отделения онкодиспансера

Во вторник, 21 апреля, в Петербурге закрыли два отделения Городского клинического онкологического диспансера. Они расположены на проспекте Ветеранов.
Причиной для карантина стал подтвержденный диагноз COVID-19 у пациентки. Она поступила в медучреждение 20 апреля, передал "Петербургский дневник".
После этого женщину перевели в Городскую больницу №20. Ранее, 16 апреля, тест показал отрицательный результат.
После этого случая в ГКОД усилили меры по проверке поступающих пациентов. Теперь для приема в стационар необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса. Кроме того, хирургическое отделение закрылось на карантин. В изоляции оказались 13 сотрудников и 25 пациентов, все они будут обследованы на наличие инфекции. Вторым закрывшимся отделением стало отделение химиотерапии.
Ранее стало известно, что Александровская больница начинает прием больных коронавирусом.
Фото: vk.com/gkodspb
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