В Петербурге закрыли на карантин два отделения онкодиспансера

У пациентки был диагностирован коронавирус.

Во вторник, 21 апреля, в Петербурге закрыли два отделения Городского клинического онкологического диспансера. Они расположены на проспекте Ветеранов.

Причиной для карантина стал подтвержденный диагноз COVID-19 у пациентки. Она поступила в медучреждение 20 апреля, передал "Петербургский дневник".

После этого женщину перевели в Городскую больницу №20. Ранее, 16 апреля, тест показал отрицательный результат.

После этого случая в ГКОД усилили меры по проверке поступающих пациентов. Теперь для приема в стационар необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса. Кроме того, хирургическое отделение закрылось на карантин. В изоляции оказались 13 сотрудников и 25 пациентов, все они будут обследованы на наличие инфекции. Вторым закрывшимся отделением стало отделение химиотерапии.

Ранее стало известно, что Александровская больница начинает прием больных коронавирусом.

Фото: vk.com/gkodspb