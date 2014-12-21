В Петербурге закрыли дело против пенсионера, которого задержали за участие в митинге

Дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Красносельский районный суд Петербурга прекратил административное дело против Юрия Ильина, который был задержан 31 января за участие в акции в поддержку Навального. Об этом появилась информация на сайте суда.

Дело закрыли, так как суд постановил, что Ильин не совершал преступление и не причастен к митингу. Адвокат мужчины Вероника Карагодина сообщила, что ее подзащитный - пенсионер с инвалидностью по слуху и зрению.

31 января пенсионер Юрий Ильин шел по своим делам мимо Пионерской площади, где проходил несанкционированный протест в поддержку Навального. Мужчина подошел к одному из сотрудников ОМОНа, чтобы узнать, почему перекрыта улица и как ему добраться на другую сторону. Пожилого человека задержали как протестующего, затем отвезли в отделение, где он провел пять часов.

По данным "ОВД-Инфо" в Петербурге 31 января задержали 1315 человек.

Ранее в Piter.tv сообщали, что глухонемой петербуржец обжаловал штраф за протест в городском суде.

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