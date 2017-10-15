В Петербурге закончился сезон фонтанов

Оборудование фонтанов проверят и отремонтируют к следующему сезону.

Во вторник, 30 октября, в городе на Неве официально подошел к концу сезон фонтанов, сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканала".

По графику последними отключат фонтаны в сквере около Казанского собора, в саду у дворца великого князя Алексея Александровича, у Воронихинской решетки и на Манежной площади. В зимний период специалисты проверят оборудование фонтанов и при необходимости произведут ремонт.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в ГМЗ "Царское село" закроют скульптуры от зимних холодов.

Фото: Piter.tv