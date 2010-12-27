В ГМЗ "Царское село" закроют скульптуры от зимних холодов

Исторические ценности накроют коробами для сохранения.

Сотрудники музея-заповедника "Царское село" рассказали о подготовке скульптур к зимнему периоду. На данный момент объекты наряжают в "теплую одежду" - короба. В них специалистам придется разместить 40 архитектурных композиций. Днем 22 октября в "домике" окажутся китайские фигуры на Большом китайском мосту в Александровском парке, а также Нимфа из Собственного садика Екатерининского парка. Также смотрителям пришлось закрыть недавно отреставрированный Мраморный фонтан.

Перед началом зимнего сезона мы всегда устраиваем водные процедуры: умываем скульптуру с детским шампунем, сильно загрязненные участки мрамора обрабатываем парогенератором. После этого покрываем некоторые скульптуры водоотталкивающим раствором отметила хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село" Наталья Лансере

В ближайшее время очередь на получение зимнего "наряда" настанет для скульптуры Гранитной террасы, бюстов около "Грота" и вазы у помещения "Эрмитаж". К концу октября бюсты с Камероновой галереи временно переедут из-за холода в застекленную часть павильона.

Фото: ГМЗ "Царское село"