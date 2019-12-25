В Петербурге выписали 8-месячную девочку из Кургана с огромным родимым пятном

Операция по удалению родинки прошла успешно.

В субботу, 15 января, стало известно, что восьмимесячную малютку из Кургана, большую часть тела которой занимало родимое пятно, выписали из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета после завершившейся операции. Об этом сообщили в ТАСС ссылаясь на маму девочки, Марию Хвостанцеву.

Первая операция по удалению невуса, так иначе называют такие родинки, была назначена еще на 16 января и прошла успешно, однако потребовала долгого восстановления, которое продолжается до сих пор. Сейчас мама с дочкой могут вернуться домой, где за состоянием девочки будут наблюдать уже курганские врачи.

Сразу после операции Мария, которая делилась фотографиями из больницы, стала получать много негатива в социальных сетях. Пользователи заявляли, что все снимки, которые выкладывает женщина являются постановочными. Оказалось, что это случилось из-за того, что блогер Екатерина Мезенова назвала это лечение "враньем" и "пиаром", так как по ее словам, в России не умеют делать подобные операции. Ее сын страдает тем же недугом и находится под контролем врачей в Израиле.

Мама маленькой Вики уточнила, что пыталась обратиться к Мезеновой за помощью, но та ее проигнорировала, а также попросила "оставить ее семью в покое", ведь она как и все другие мамы просто хочет, чтобы её дочь "была счастлива и здорова".

Напомним, что семья девочки из Кургана на протяжении долгого времени обращалась в различные больницы за помощью, в том числе и заграничные. Однако в ответ родители получали только отказы или предложения лечиться за огромные деньги. Бесплатно прооперировать девочку согласились только в Санкт-Петербурге.

Ранее мы писали, что девочке с родимым пятном на половину тела сделали первую операцию в Петербурге.

Фото: pexels